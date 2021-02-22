وفاة الراهب روفائيل النقلونى بدير الملاك بالفيوم

جدة - نرمين السيد - والراهب الراحل هو الدكتور الشماس ملاك، أستاذ التاريخ الكنسى والراهب التقى الإكليريكى المتميز، الذى كرس حياته للعلم وللبتولية والرهبنة، ولم يعلن الدير بعد عن ترتيبات صلوات الجنازة.

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