حملات رقابية على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالإسكندرية، بشن حملات رقابية علي الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى.





وأسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بمنطقة سبورتنج بها كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مخزن داخل الصيدلية لبيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كميات من المستلزمات الطبية والأدوية وكحول وكمامات مجهولة المصدر، ومستلزمات مختلفة الأنواع معدة للتعبئة، و30 ألف عبوة فارغة.



كما تم ضبط صيدليتين بمنطقتى محرم بك والحضرة بها كميات من الأدوية المهربة غير مسجلة بوزارة الصحة بعدد 37 صنفًا ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.



تم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية المحفوظة بالثلاجة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.