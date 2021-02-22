الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة سيدة بعلاج إبنها وتوفير عمل لزوجها .. والسيدة :"ربنا يحمى الرئيس هو أبونا الروحى".. فيديو

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناشدة السيدة "أمل" التي ناشدته لعلاج إبنها وتوفير فرصة عمل لزوجها، خاصة أن إبنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت السيدة أمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أمل ناشدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صالة التحرير بالحصول على فرصة عمل لزوجها وعلاج ابنها، خاصة أنه من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة».

ومن جانبها أعربت المواطنة عن سعادتها باستجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدتها قائلة «شكرا للرئيس السيسي، ربنا يحميه، هو أبونا الروحي».

فيما حدث اتصال من مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرنامج الإعلامية عزة مصطفى، يفيد بتنفيذ كافة مطالب السيدة أمل باعتبارها مواطنة مصرية

وتابع المسئول بمكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسمع نداء أبناء وسيدات مصر، والرئيس الإنسان أمر بتحقيق كافة مطالب السيدة أمل ».

وكانت السيدة أمل وجهت مناشدة عبر برنامج «صالة التحرير» للإعلامية عزة مصطفى، لتوفير فرصة عمل لزوجها، وعلاج ابنها.