عوض تاج الدين: تجاوزنا ذروة موجة كورونا الثانية بفضل الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تنتظر وصول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد شكاوى من أعراض جانبية من جانب الأطقم الطبية الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح وهو ما يؤكد أن اللقاح بدون أعراض جانبية حتى الآن.
وأضاف أن أي لقاح سيصل مصر سيتم خضوع لاختبارات ولن يتم تداوله إلا بعد التاكد من أمانه بصورة كاملة وهناك معايير للاختبارات في بلد المنشأ وبعد وصوله.
وأشار تاج الدين إلى أن ملف عودة الطلاب للدراسة يحظى باهتمام كبير من الدولة وقلق وخوف أولياء الأمور شرعي وطبيعي وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن وسلامة الطلاب أولوية بالنسبة لكل قطاعات الدولة وهناك سعي وحرص شديدين على أمان وسلامة الطلاب وهناك مراقبة مستمرة للوضع الوبائي.
ولفت إلى أن ذروة الموجة الثانية تم تجاوزها بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم التشديد عليها وعلينا استمرار الالتزام حتى تقل الأعداد بصورة أكبر ولا نشهد موجة ثالثة ولكن بما أن الإصابات موجودة فإن الاستعداد لكل السيناريوهات يتم.
وأشار إلى أن التحور الذي يحدث في الفيروسات أمر طبيعي سواء كورونا أو الأنفلونزا العادية واللقاحات تتعامل مع التحورات الجديدة دائما وقادرة على مواجهة الفيروس.
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