نقابة الأطباء البيطريين تبحث مشكلة العاملين بشركة جلاكسو

اجتمع الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بعدد من الأطباء البيطريين العاملين بشركة جلاكسو سميثكلاين مصر للأدوية، صباح اليوم الأثنين، بحضور الدكتور أحمد خيرى الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، وذلك لبحث مشكلتهم في ضوء إعلان الشركة رسميا بدء عملية البيع لأسهمها وكذلك المصانع الخاصة بالشركة لصالح شركة الحكمة وطبقا لما أشيع مؤخرا من موقف غير واضح تجاه العاملين بشركة جلاكسو من الأطباء البيطريين.

وأكد الدكتور خالد سليم النقيب العام خلال الاجتماع، على دعم النقابة ووقوفها قانونيا إلى جانب الأطباء البيطريين، والوقوف بكل قوة بجانبهم لنيل حقوقهم المشروعة، في حال تضررهم كعاملين بالشركة، لافتا إلى مخاطبة النقابة للشركة لمعرفة آلية التعامل مع الأطباء البيطريين العاملين بالشركة وموقفهم ومستحقاتهم نتيجة عملية البيع المُزعم إتمامها لصالح شركة الحكمة، وذلك لضمان حصولهم علي كافة حقوقهم المستحقة لهم بما ينظمه قانون العمل.