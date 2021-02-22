مطرانية الفيوم تنعى وفاة الراهب روفائيل النقلونى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان "الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، ومجمع الآباء الكهنة، ومجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون، والآباء الرهبان بمنطقة القديس مكاريوس السكندرى ببرية الريان، ووكيل وهيئة التدريس، والإداريين والدارسين بمعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية، والكنسية ومعهد أرسينوى للموسيقى والألحان الكنسية، ومدارس القديس الأنبا أبرآم للغات والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات ولجان الكنائس، ومجالس إدارات الجمعيات القبطية الأرثوذكسية، وجميع الشعب بإيبارشية الفيوم. يزفون للسماء نفس الأب الفاضل الراهب القس روفائيل النقلونى".

وأضاف البيان "ويطلبون من فم صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية (118) أن ينيح الرب نفسه الطاهرة فى فردوس النعيم ويهب العزاء السمائى للجميع".