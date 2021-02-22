جدة - نرمين السيد - قالت رشا مهدى عضو مجلس الشيوخ بالمنيا، إن تصريحات الإعلامى تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، عن الأهالى فى الصعيد، غير مقبول، خصوصًا وأنه خارج من إعلامى من المفترض أن يكون مسؤول عن كل كلمه يتلفظ بها.





وأوضحت مهدى، فى تصريح لها، أن الكلمة أمانة ومسؤولية، وعندما تكون الدولة حاليا متجهة لتنمية الصعيد وتمكين المرأة فى جميع المجالات ونبذ التمييز بجميع أشكاله، وتخرج هذه الكلمات فمن المؤكد أن هناك أمر خاطئ. وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الصعيد رمز من رموز التحدى والتضحية والتميز عبر الزمان، مضيفة: "يكفينا فخرا زعيم الأمة جمال عبد الناصر، وطه حسين عميد الأدب العربى، ورفاعة الطهطاوى، وهدى شعراوى، والأبنودى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: الصعيد رمز من رموز التحدى والتضحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.