فيديو.. مستشار الرئيس: مصر تجاوزت الموجة الثانية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ودعا تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تقل الأعداد بصورة أكبر ولا نشهد موجة ثالثة من الفيروس.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر تنتظر وصول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى، لافتًا إلى أنه لا توجد شكاوى ممن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وهو ما يؤكد أن اللقاح بدون أعراض جانبية حتى الآن.

وأشار إلى أن أى لقاح سيصل مصر سيتم خضوع لاختبارات، ولن يتم تداوله إلا بعد التأكد من أمانة بصورة كاملة وهناك معايير للاختبارات في بلد المنشأ وبعد وصوله.