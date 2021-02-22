السفيرة المصرية فى طشقند تلتقى وزير العدل الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - التقت أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، بوزير العدل لجمهورية أوزبكستان رُسلانبك دافلتوف، والذى أطلعها على المهام والأنشطة الرئيسية لوزارته، وكذلك الإصلاحات الجارية فى مجال صياغة القوانين.





وأكدت السفيرة، تشابه أولويات البلدين فى كثير من المجالات، وأشادت باستحداث وزارة العدل الأوزبكية مكتباً لمراقبة تنفيذ جميع أجهزة الدولة للقرارات الرئاسية، والقوانين التى يقرها الرئيس شوكت ميرضياييف. وأبدى الوزير اهتمامه بتجربة مصر فى صياغة القوانين المُنظمة لممارسة العمل الأهلى، واستعرضت السفيرة أهم ملامح القانون الجديد ولائحته التنفيذية. وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن استعدادهما لتعزيز التعاون بين البلدين للبناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل، خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لأوزبكستان فى سبتمبر 2018.

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