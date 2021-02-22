جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا: "الحالة بتتحسن الحمد لله".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن الإبراشى حدث له بعض التداعيات فى الجهاز التنفسى ولكن حالته الصحية تتحسن. وتابع: "إن شاء الله ربنا يشفيه ويعود لينا بكل خير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عوض تاج الدين: الإبراشى تعرض لتداعيات فى الجهاز التنفسى لكن حالته تتحسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.