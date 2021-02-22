لميس الحديدى تطالب بتيسير إجراءات تسجيل العقارات وخفض الرسوم

جدة - نرمين السيد - تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، اليوم الاثنين: "تسجيل العقارات فى مصر كان يعانى من إجراءات طويلة جداً فضلاً عن إرتفاع تكلفة عملية التسجيل فقيمة 2.5% من العقار قيمة باهظة ومبالغ فيها جدًا والسؤال هل يؤدى استحداث هذه المادة إلى التأثير الإيجابى على عملية التسجيل؟، هل ستؤثر على سوق العقارات بشكل كبير وترفع الاسعار"؟

وطالبت الإعلامية، بضرورة تخفيض قيمة رسوم التسجيل، قائلة: "حتى يكون عملية تسجيل العقارات سهلة وناجعة وميسرة أمام الناس يجب تخفيض قيمة الرسوم بغية تشجيع الناس لابد من أمرين أولهما تيسير الإجراءات وثانيهما تخفيض رسوم تسجيل العقارات وهذا أمر مهم جداً لكن الأهم فى هذا كله هو أن عملية التسجيل مهمة فى إطار إزدهار الثروة العقارية".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".