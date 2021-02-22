بدء صرف مرتبات فبراير 2021 للعاملين بالدولة.. غدا

يبدأ غدا الثلاثاء، صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدول، الصرف يشمل رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة وهيئة على مدار 4 أيام.

تبدأ بيوم الثلاثاء، حيث سيتم صرف رواتب المجموعة الأولى المقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل: وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" وجهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات.

الجهات "شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

أما يوم الأربعاء فيبدأ صرف رواتب المجموعة الثانية تضم 19 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، وتشمل وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية.

الهيئات "القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

الخميس:

رواتب المجموعة الثالثة المحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة

تشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية، المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها.

الهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات

الأحد المقبل:

صرف باقى راتب الجهات الحكومية الأخرى