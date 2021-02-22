أمطار غزيرة مصحوبة بحبات الثلج ورياح.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 فبراير وأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الأرصاد الجوية منذ قليل تقريرها اليوم حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، مؤكدة وجود حالة من عدم الإستقرار وتساقط الأمطار على أغلب أنحاء البلاد، مع نشاط الرياح، وبدأت حالة التقلبات الإثنين وتستمر الثلاثاء والأربعاء ولكن حدتها الثلاثاء 23 فبراير.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 فبراير وأماكن سقوط الأمطار

وحول أماكن تساقط الأمطار الثلاثاء فقد شملت معظم أنحاء البلاد، وجاءت وفق ما يلي:

أمطار متوسطة وغزيرة على القاهرة والقليوبية والجيزة بنسبة 70%.

أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات البرد على كل من “كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبور سعيد والعريش” وتكون الأمطار بنسبة 80%.

أمطار متوسطة ورعدية على راس سد والزعفرانة وراس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا، بنسبة 60%.

نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وحول حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 فبراير، فسوف يسود طقس مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهاراً، ومائل للدفء على جنوب سيناء ودافيء جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

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كما تقل حدة الأمطار يوم الأربعاء ولكنها تشمل القاهرة والعديد من المحافظات، وتنحصر الأمطار على السواحل الشمالية خلال يومي الخميس والجمعة، وللمزيد في تقرير الأرصاد المرفق بالخبر.