دار الإفتاء : المواطن هو حائط الدفاع الأول والأقوى لحماية الوطن

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء فى بيان لها اليوم الأحد، أن الجماعات الإرهابية وأبواقها يسعيان بشكل دائم إلى زعزعة الثقة بين المواطن وبين الدولة، والعمل دائما على التشكيك فى عمل المؤسسات الوطنية وخلخلة الصلة بين المواطن وبين الدولة.





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