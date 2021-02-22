حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير ونصائح هامة للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - نوضح لكم حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير، حيث تستمر التقلبات الجوية حتى الـ 72 ساعة القادمة، فتكون الأحوال الجوية في حالة سيئة الأيام القادمة خاصة غدًا الثلاثاء فتاتي موجة برد شدة مصاحبة لأمطار رعدية غزيرة، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تميل للبرودة الشديدة ليلا في جميع الأنحاء وسوف يكون هناك فرق كبير وواضح بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى سوف يصل إلى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 22 من فبراير سوف تعود حالة عدم الاستقرار الجوي لجميع أنحاء الجمهورية وتبدأ بأمطار غزيرة رعدية ويصاحبها موجة شديدة البرودة، فسوف تبدأ بالسواحل الشمالية الغربية والإسكندرية والسلوم ومرسي مطروح ومناطق شمال الدلتا.

وقد أوضح أيضًا أنه اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 23 من فبراير سوف تمتد الأحوال الجوية السيئة فتسود محافظات أخرى منها الوجه البحري وسيناء والقاهرة والسويس والبحر الأحمر وصعيد مصر، وأيضا تكون الأمطار غزيرة رعدية ويصاحبها موجة شديدة البرودة.

موجة شديدة البرودة في سيناء والبحر الأحمر

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار ستكون متوسطة رعدية في بعض الأوقات في من السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وقد تكون خفيفة في أنحاء صعيد مصر، وقد أوضحت أيضًا أن انخفاض درجات الحرارة يكون مصاحب برياح باردة ولكنها أقل برودة من الأسبوع الماضي، وتكون الأمواج مرتفعة حوالي 4 متر عن سطح البحر.

وقد أوضح مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس سوف تستقر بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 من فبراير حيث تبدأ الأمطار في التناقص وسوف تكون خفيفة في جنوب سيناء والسويس، وتكون شبه منعدمة في باقي محافظات الجمهورية وسوف يكون الطقس مشمس بدءًا من هذا اليوم.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين للتغلب علي حالة الطقس

وقد نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بالبعد عن أعمدة الإنارة واللافتات الموجودة بالشوارع ومحطات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار وتواجد الرياح، كما نصحت المواطنين أيضًا بارتداء ملابس ثقيلة للتغلب علي الموجة الباردة.