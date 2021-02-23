رجل العراق الذى يحفر الجبل.. مقال جديد لـ على الرز

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "رجل العراق الذى يحْفر الجبلَ.. بإبرة!"، دعا الكاتب الصحفى على الرز، فى مقال من المقرر نشره اليوم الثلاثاء، بجريدة الرأى، مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، إلى الاستمرار فى معركة بناء الدولة، وتطوير الأداء العام للمؤسسات، وتطهير الإدارة، وتنقية الأجهزة الأمنية، وجعْل التنمية هاجسا، ووقف الفساد والهدر ومحاسبة





وقال الرز، إن الوصول لمنصب رئيسِ وزراءِ العراق بشخصيةٍ سياديةٍ مستقلّةٍ هدفها الوحيد استعادة الدولة، فكأنما تحفر الجبلَ بإبرة، فدون ذلك الأمر عقبات وحواجز أهمّها حجم الجبل، وحجم إرادتك، وحجم صمودك، وحجم تعبك، وحجم القيود التى ستُفرض من أكثر من جانبٍ مصحوبة بحجم العقبات والأفخاخ المحيطة بك. وأضاف أن المهمةُ على ضراوة صعوبتها تقترب من المستحيل، إنما فى قاموس مصطفى الكاظمى إيمانٌ كبير برعاية الله وبالعراقيين التوّاقين إلى الخروج من مختبرات الديكتاتورية وجمهورية الخوف وجمهوريات المشاريع الخاصة وسلطات الأمر الواقع والميليشيات العابرة للحدود وكواتم الصوت. وتابع: هذا الإيمان يكفى قائد المهمة شرف وضْع الحجر الأساس لمشروعِ بناءِ الدولةِ مُراهِناً على وعى وتَحَضُّرِ مَن وزّع الوعى والحضارةَ قبل آلاف السنين للعالم".

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