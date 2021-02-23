صور .. تنظيم مهرجان الرياضة للجميع فى الوادى الجديد بحضور الزملوط

جدة - نرمين السيد - نظم الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع، برئاسة الدكتور عماد البنانى، "مهرجان الرياضة للجميع .. أسلوب حياة"، بمحافظة الوادى الجديد، خلال الفترة من 20 – 21 فبراير 2021، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبحضور ومشاركة محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع وقيادات محافظة الوادى الجديد.





وقال الدكتور عماد البنانى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة للجميع، إن المجلس قرر ضمن خطته الاستراتيجية التوسع فى عقد عديد من النشاطات داخل المحافظات الحدودية فى مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمحافظات الحدودية واعتبار أن الرياضة أمن قومى لمصر .

عقد المهرجان على مدار يومين فى مدينتى الداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد فى مبادرة غير مسبوقة من الاتحاد بالانتقال من العاصمة الى مدينة الداخلة داخل محافظة الوادى الجديد.

وافتتح المهرجان فى نادى الداخلة ًالرياضى بممارسة عدد من الفعاليات والانشطة الرياضية بمشاركة أبناء مدينة الداخلة الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة وفد اتحاد الرياضة للجميع واصفين الزيارة بأنها تاريخية، حيث تتركز الزيارات والأنشطة فى المدن المركزية مع وجود ندرة لزيارات الوفود لمدينة الداخلة.

وانطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى للمهرجان من الساحة الرئيسة بمدينة الخارجة بمشاركة محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، حيث قاد سيادته مسيرة للمشى من ميدان الساحة وصولًا للاستاد الرياضى تخللتها الأغانى الوطنية بمشاركة مختلف الأعمار السنية للتأكيد على أهمية الرياضة للجميع يرافقه الدكتور عماد البنانى، رئيس الاتحاد، والإعلامية الدكتورة حنان يوسف، والكابتن أحمد عبدالحميد، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين بمحافظة الوادى الجديد.

وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية واستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين من وفود وأعضاء النوادى الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة وفى مقدمتهم مركز شباب الخارجة ومركز شباب الداخلة .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، ومنسق وفد الاتحاد فى المهرجان بأن من أهم أهداف المهرجان هو رغبة الاتحاد فى تعزيز ممارسة الرياضة للجميع كاسلوب حياة بين ابناء محافظة الوادى الجديد الغالية على جميع المصريين.

وأضاف أحمد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع، ومنسق وفد الاتحاد فى المهرجان، أن المهرجان استغرق إعداده فترة طويلة وشارك فيه عدد كبير من اندية الرياضة للجميع على مستوى الجمهوريةً.

وفى نهاية المهرجان، أهدى الاتحاد المصرى للرياضة للجميع مجموعة من الأدوات ومستلزمات تنفيذ النشاط إلى الهيئات الأعضاء بالمحافظة ، دعما من الاتحاد وتنشيطا لممارسة الرياضة للجميع فى محافظة الوادى الجديد بمدنها المختلفة.