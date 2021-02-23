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فيديو وصور .. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الصينى إلى القاهرة

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شرمندة الدسوقي 2021-02-23 02:09 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ووصلت شحنة سينوفارم الجديدة، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، حيث تشمل 300 ألف جرعة أهدتها الصين إلى مصر.

 

كانت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصينى قد وصلت مصر فى ديسمبر من العام الماضى 2020، وتشمل 50 ألف جرعة.

وصول شحنة لقاح كورونا إلى مطار القاهرة

 

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الأولوية فى التطعيم ستكون للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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