فيديو وصور .. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الصينى إلى القاهرة

جدة - نرمين السيد - ووصلت شحنة سينوفارم الجديدة، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، حيث تشمل 300 ألف جرعة أهدتها الصين إلى مصر.

كانت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصينى قد وصلت مصر فى ديسمبر من العام الماضى 2020، وتشمل 50 ألف جرعة.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الأولوية فى التطعيم ستكون للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.