عاجل .. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الصينى لـ مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الصحة والسكان فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لوصول الشحنة.
كانت أول شحنة من لقاح سينوفارم الصينى قد وصلت مصر فى ديسمبر من العام الماضى 2020، وتشمل 50 ألف جرعة.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن الأولوية فى التطعيم ستكون للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.
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