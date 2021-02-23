صور .. الشهر العقارى تصدر منشورا فنيا بشأن إجراءات تسجيل العقارات

جدة - نرمين السيد - أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، المنشور الفنى رقم 6 لسنة 2021، مساء أمس الإثنين، والمتضمن أحكام تطبيق المادة 35 مكرر بقانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والتى سيبدأ سريان أحكامها بتاريخ 6 مارس 2021.





وينص المنشور على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. جدير بالذكر، أن المادة 35 مكرر قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد.

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