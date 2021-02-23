قدم موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية، عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: قصه الحب الأروع في الوجود .. هنا شيحا تحتفل بذكرى جواز والديها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: قائد عظيم.. هاشتاج برفيوم عمرو دياب يتصدر تويتر.. تامر عاشور يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة "بقول عادي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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