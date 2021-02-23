فيديو .. أول تعليق من صلاح عبية بعد حصوله على جائزة كوامى ناكروما

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور صلاح عبية، الرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن فوزه بجائزة "كوامى ناكروما" للتميز فى مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.





وقال عبية، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الاتحاد الإفريقى أنشأ هذه الجائزة منذ فترة التسعينات، تكريما لذكرى الغانى كوامى نكروما وهو أحد المحررين الأفارقة العظام فى تاريخ القارة.

وأضاف أن هذه الجائزة يتم منحها لأحد علماء القارة الإفريقية سنويًا، شريطة أن يتمتع بسمعة علمية دولية طيبة فى مجال التخصص، من خلال عدد الأبحاث التى قدمها فى المجال الأكاديمى والبحثى وعدد براءات الاختراع، وإنشاء مدارس علمية متميزة على مستوى إفريقيا.

وأوضح أن هذه الجائزة يتقدم لها العلماء من كل البلاد الإفريقية ويتم التصفية بين عدد محدود منهم وصولا إلى اختيار واحد فقط للفوز بها.