صور .. توقيع استلام شحنة لقاح سينوفارم بين الصحة والسفير الصينى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، والذى تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولى، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر.





جاء ذلك بحضور السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشانغ"، واللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجى، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب الوقائى.

وخلال اللقاء، تم توقيع استلام شحنة اللقاحات من قبل اللواء وائل الساعى، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والسفير الصينى لدى مصر لياو لى تشانغ.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى باسم "الوزارة"، إن تلك الشحنة تأتى فى إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر تعد أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا وتبدأ فى تطعيم الأطقم الطبية.

ولفت متحدث الصحة إلى أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضاف مجاهد أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة، كما سيتم فتح الموقع الإلكترونى لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أشار السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشانغ، إلى المكالمة الهاتفية التى تمت أمس الإثنين بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى "شى جين بينج" والتى تعكس قوة العلاقة وتؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين الصديقين.

وتوجه السفير الصينى بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لإدارة مصر الحكيمة لجائحة فيروس كورونا، مثمنًا تواصلها الدائم مع الجانب الصينى، وزيارتها إلى جمهورية الصين الشعبية محملة برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسى للشعب الصينى.