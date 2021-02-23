فيديو .. الأرصاد تعلن أماكن ودرجة شدة الأمطار اليوم على المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت أمس الإثنين فى غرب البلاد، ومن المتوقع امتدادها إلى باقى محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد الفضائية.

وقال شاهين إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وسيدى برانى والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول.

حالة الطقس اليوم

أضاف أن القاهرة والجيرة ستتعرضان لأمطار متوسطة على فترات متقطعة ابتداء من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن الأربعاء سيشهد استقرارا فى درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة.

وكانت الأرصاد الجوية قد أكدت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من "القاهرة - الجيزة – القليوبية" اليوم الثلاثاء على فترات متقطعة 70% تقريبا، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية – الشرقية" تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على "الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد – العريش"، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وناشدت الأرصاد المواطنين بعدم التنقل على الطرق السريعة غدا بين المحافظات، حال عدم وجود ضرورة قصوى، مشددا على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.