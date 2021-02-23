جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد الفضائية.
وقال شاهين إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وسيدى برانى والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول.
حالة الطقس اليوم
أضاف أن القاهرة والجيرة ستتعرضان لأمطار متوسطة على فترات متقطعة ابتداء من اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن الأربعاء سيشهد استقرارا فى درجات الحرارة لتصل إلى 19 درجة على القاهرة.
وكانت الأرصاد الجوية قد أكدت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من "القاهرة - الجيزة – القليوبية" اليوم الثلاثاء على فترات متقطعة 70% تقريبا، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية – الشرقية" تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على "الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد – العريش"، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
وناشدت الأرصاد المواطنين بعدم التنقل على الطرق السريعة غدا بين المحافظات، حال عدم وجود ضرورة قصوى، مشددا على عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الأرصاد تعلن أماكن ودرجة شدة الأمطار اليوم على المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.