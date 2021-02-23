بسبب برودة الطقس.. نصائح للتعامل مع تلون أوراق البطاطس

في ظروف البرودة الحالية يظهر تلون على أوراق البطاطس مثل الاسبونتا ما يعتقد بعض المزارعين أنه عفن.
وأصدرت وزارة الزراعة تقريرا حول تلون أوراق البطاطس وكيفية علاجه:
تلون السطح السفلي لأوراق البطاطس ويسمي "لفحة الشمس" sunscald " وهو تلون سطح الورقة السفلي باللون البني الفاتح في هيئة بقع متصلة وغالبا تكون في نصف الورقة فقط وفي الأوراق الوسطي.
ويعد سبب لفحة الشمس هو زيادة النمو الخضري وهياج العرش نتيجة زيادة جرعات التسميد الآزوتي وخاصة اليوريا وزيادة خصوبة التربة أو زيادة المحتوى من السماد العضوي وخاصة سماد الكتكوت أو زيادة تركيز عنصر الفسفور في التربة نتيجة إضافة كمية كبيرة من سماد السوبر فوسفات أو زيادة مبالغة في إضافة الهيومككله ده او جزء منه ليجعل الأوراق غضة جدا ورقيقة وبمجرد تعرضها للشمس الدافئة أو احيانا الحارة بالتبادل مع بردوة الجو ليلًا .. زي اللي حصل من كام يوم كده .. يظهر عليها هذه الأعراض .
ويعتبر علاج أعراض لفحة الشمس أو منع انتشارها يكون عن طريق زيادة سمك أنسجة الورقة عن طريق الاعتدال في التسميد الأزوتي او بالمغذيات سريعة المفعول زي الهيومك والطحالب وغيرها وزيادة جرعات البوتاسيوم والكالسيوم ..
وللزراعات اللى تعدت عمر 80-85 يوما يمكن التعفير بالكبريت الزراعي بمعدل 25 ك للفدان فى الصباح الباكر.
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