فيديو .. أحمد كريمة : طالب الرزق دون سعى إنسان فاشل وجاهل

جدة - نرمين السيد - وخلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، شرح الدكتور أحمد كريمة، الحديث النبوى "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا"، قائلًا، إنه ينبغى على من يبتغى الرزق، السعى فى وقت مبكر، مستنكرا فعل بعض الشباب ممن ينامون حتى الظهر أو العصر.

وتابع: "من يزعم أن الرزق سيأتيه دون سعى هو إنسان فاشل وجاهل، لأن هذا فهم قاصر يأباه الإسلام".