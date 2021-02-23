طقس الثلاثاء .. سقوط أمطار على العاصمة وعدة محافظات .. القاهرة 17

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.





وأشاروا إلى أن الطقس ليلا سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء. وأكد خبراء الأرصاد أنه من المتوقع وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة طقس اليوم ولفت الخبراء إلى استمرار الأمطار الغزيرة على مطروح وسيدى برانى والإسكندرية خلال ساعات الليل، لتشمل محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع تعرض سيناء لأمطار غزيرة قد تصل إلى درجة السيول... ومن المتوقع تعرض القاهرة والجيرة لأمطار متوسطة على فترات متقطعة. وأضافوا أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 17 09 الإسكندرية 17 11 وادى النطرون 17 09 طنطا 16 09 شبين الكوم 17 09 دمنهور 17 10 بلطيم 18 10 مطروح 16 09 السلوم 17 09 سيوة 18 06 بورسعيد 18 12 دمياط 18 12 الزقازيق 17 09 المنصورة 17 10 الإسماعيلية 17 08 السويس 17 09 العريش 17 10 رفح 18 10 رأس سدر 19 10 نخل 17 02 نويبع 20 14 طابا 21 13 كاترين 13 02 الطور 21 14 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 22 14 مرسى علم 22 13 الفيوم 18 08 بنى سويف 18 07 المنيا 19 07 أسيوط 20 06 سوهاج 21 08 قنا 21 08 الأقصر 22 08 أسوان 23 09 إدفو 23 11 أبوسمبل 22 11 الوادى الجديد 22 08 حلايب 23 17

شلاتين 27 15

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