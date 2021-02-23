فيديو .. كريمة : الإنجاب دون تخطيط ظلم للأبناء .. وتنظيم النسل فريضة

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على إقبال كثير من الناس على كثرة إنجاب الأبناء دون تخطيط لمستقبلهم، معتمدين بذلك على مقولة "كل عيل بييجى برزقه".





وقال كريمة، خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الاجتراء على الإنجاب دون تخطيط فعل حذر الإسلام من عواقبه الوخيمة، واستدل بحديث النبى صلى الله عليه وسلم إذ قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول".

وأوضح أن من ينجب أطفالا وهو لا يملك نفقاتهم فقد ضيعهم، واصفًا ذلك بأنه عقوق من الآباء للأبناء قبل أن يكون عقوقًا من الأبناء لآبائهم، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك يرتكب مخالفة للشريعة.

ودعا الدكتور أحمد كريمة، وزارتى الأوقاف، والصحة والسكان، ومؤسسة الأزهر، إلى إجراء دراسة متكاملة لتنظيم النسل، مختتما حديثه: بالقول إن "تنظيم النسل فريضة".