طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 17

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

الطقس ليلا

شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.

مناطق الرياح

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين

وعن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

مناطق الأمطار

أمطار متوسطة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة (70% تقريبا) قد تغزر أحياناو أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الإسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش) فترات متقطعة (80% تقريبا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء و أمطار متوسطة: على مناطق من (مطروح - سيدى عبد الرحمن - الضيعة) تكون متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة (50% تقريبا)وأمطار متوسطة: على مناطق من (راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پنى سويف - المنيا) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة (60% تقريبا) و نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

ودرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 17 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 17 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 09

السلوم 17 09

سيوة 18 06

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 17 10

رفح 18 10

رأس سدر 19 10

نخل 17 02

نويبع 20 14

طابا 21 13

كاترين 13 02

الطور 21 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 13

الفيوم 18 08

بني سويف 18 07

المنيا 19 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 08

قنا 21 08

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

إدفو 23 11

أبوسمبل 22 11

الوادى الجديد 22 08

شلاتين 27 15

أبو رماد 26 14

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 16