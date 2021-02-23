حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 24-2-2021

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حظ اليوم الأربعاء برج الحمل 24/2/2021
مهنياً: يعود المشتري إلى مسيرته المباشرة في المنزل الثالث ، ويجلب لك الأخبار والمعلومات ، ويبقيك مشغولاً في الأيام القادمة ببعض المشاريع المتحركة التي قد تكون لها علاقة بالسفر أو النشر أو البيئات التعليمية أو القانونية.
عاطفياً: تنقلب الصفحة ولكنك مستاء من النقد لما يوجه إليك. يقاوم الأوامر والمخاوف من مناورات الشريك.
صحياً: يمكن أن تكون مجموعة متنوعة من الأطعمة مفيدة طالما أنها تحتوي على الفيتامينات الضرورية وخالية من الدهون.
حظ اليوم الأربعاء برج الثور 24/2/2021
مهنياً: يعود كوكب المشتري إلى سيرته الذاتية المباشرة ، مما يجعلك أكثر تفاؤلاً ومنطقية ويحسن العلاقات المهنية. اختر المواعيد بعناية
عاطفياً: أنت في حيرة من أمرك ، فتلجأ إلى شريكك للحصول على الدعم ، وتجد أنه يحتاج إلى مساعدة أكثر منك.
صحياً: حاول قدر الإمكان تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
حظ اليوم الأربعاء برج الجوزاء24/2/2021
مهنياً: عازم على تذليل العقبات والمعوقات. ضغط أقل ومنافسة أقل بين الخصوم
عاطفياً: إذا شعرت بالدفء في الجو أو شككت في من تحب ، اطرح السؤال لتوضيح رأيك وموقفك
صحياً: إذا شعرت بألم شديد في مفاصلك ، اسرع إلى طبيبك للحصول على علاج فعال.
حظ اليوم الأربعاء برج السرطان 24/2/2021
مهنياً: يعود المشتري إلى مسيرته المباشرة تحت علامة الجوزاء ، فتخفي سرًا وتخفي بعض الاقتراحات ، أو لديك انطباع بأن شخصًا ما يحاول خداعك ، فتعود إلى الأمور قبل أن تسوء.
عاطفياً: هذا يوم مناسب جداً للصداقة والمعارف والجلسات الحميمة واستعادة جو الحميمية.
صحياً: لا تدع ما يقال لك عن أهمية الأعشاب الطبية يشتت انتباهك. استشر الخبراء
حظ اليوم الأربعاء برج الأسد 24/2/2021
مهنياً، تذهب مباشرة إلى العمل دون تأخير لأن ما تفعله هو التحسن التدريجي وتحقيق النجاح. رياح التغيير تهب على حياتك المهنية وسيجيب عليك الحظ
عاطفياً: إذا كنت ستبدأ علاقة ، فأنت بحاجة إلى شريك يمكنه التعايش معك تحت أي ظرف من الظروف.
صحياً: لا تمتنع عن الأنشطة التي تعتقد أنها مفيدة لصحتك ، ولا تقلق بشأن تافهة الآخرين.
حظ اليوم الأربعاء برج العذراء 24/2/2021
مهنياً: ثقتك بنفسك تتعزز وتقوى ، ويصبح من السهل عليك توصيل أفكارك والدفاع عن اهتماماتك. اعط انطباعا جيدا
عاطفياً: صراع مع شريك حول الأسس الجوهرية للعلاقة ولكن العواقب ستكون وخيمة والاختلاف في وجهات النظر كبير.
صحياً: استرخ بالجلوس على الطاولة لفترة طويلة وحاول صعود السلم.
حظ اليوم الأربعاء برج الميزان 24/2/2021
مهنياً: الخوف لا يفيد خصوصاً لمن يجرؤ على تحديد أولوياته في العمل
عاطفياً: الاستمرار في الجدال مع شريكك هو ضد مصلحتك وقد تكون العواقب وخيمة.
صحياً: التعب والأرق سلبيان ويتطلبان علاجًا سريعًا.
حظ اليوم الأربعاء برج العقرب 24/2/2021
مهنيا ، يعود كوكب المشتري إلى رحلته المباشرة في الجوزاء ، مع التركيز على الأمور المالية والممتلكات. عبر عن آمالك وآمن بمصيرك ونجاحك. اربح كل فرصة
عاطفياً: التصرف مع شريك عاقل ، وتجنب الجدال والانخراط في الخلافات مهما كانت مهمة أو سخيفة.
صحياً: لا تدع مشكلات الحياة تؤثر سلبًا على صحتك وحاول تقليل أعبائك قدر الإمكان.
حظ اليوم الأربعاء برج القوس 24/2/2021
مهنياً: عملية بيع متعثرة أو عملية شراء تتطلب مالاً أكثر ، لكن الحوافز وفيرة ويجب أن تخاطر لا الخوف ، لأن لديك القدرة على إيجاد الحلول.
عاطفياً: قد تضطر إلى طرق بعض الأبواب وستكون خطواتك مثمرة جداً. ابحث عن علاقات جديدة من شأنها أن تغير مجرى حياتك
صحيًا: قلل من تناول القهوة وحاول شرب المزيد من العصير الغني بفيتامين سي.
حظ اليوم الأربعاء برج الجدي 24/2/2021
مهنياً: أنت تحقق ربحاً وتتقدم بسرعة. خذ زمام المبادرة واستغل الفرص والوقت الثمين.
عاطفياً: ترتفع الحالة المزاجية وتكشف أسرارك. إذا كنت على خلاف مع حبيبك ، فهناك العديد من المحاولات والنوايا الإيجابية لتقريبك.
صحياً: الركض بعد المشي ينشط القلب بشرط ألا يحدث الإرهاق
حظ اليوم الأربعاء برج الدلو 24/2/2021
مهنياً: أنت تعيد مشاكل الماضي التي تجعل الحياة صعبة عليك ، لذا كن حذرًا لأن الجو يولد اتهامات أو شكاوى أو شكاوى عامة. قارن بين السلبية والإيجابية لتجنب المشاكل.
عاطفياً: أنت سعيد بأجواء هذا اليوم ، تشعر بالقوة ، تفيض بالحب والعاطفة ، تسمع كلمات حلوة. لاتبالغ بها. ابتهج بنفسك وأحط نفسك بأشخاص منفتحين
صحياً: أنت تمارس هوايتك ، وتحرر نفسك من القيود ، أو سعيداً بإنجاز ما ، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تبدأ مشروع جديد وتصبح قائد فريق رياضي.
حظ اليوم الأربعاء برج الحوت 24/2/2021
مهنياً: يوم حافل يبقيك على القتال. لن يتركك خصمك آمنًا ومن الأفضل عدم امتلاكه
عاطفياً: شجع شريكك بطريقة غير تمييزية حيث أن الوقت ليس مناسباً لإيقاظه أو إثارة غضبه.
صحياً: حاول أن تكون منضبطًا ومنتظمًا في كل ما تفعله ، ولا تترك شهيتك من تلقاء نفسها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 24-2-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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