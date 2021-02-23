حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 24-2-2021

حظ اليوم الأربعاء برج الحمل 24/2/2021

مهنياً: يعود المشتري إلى مسيرته المباشرة في المنزل الثالث ، ويجلب لك الأخبار والمعلومات ، ويبقيك مشغولاً في الأيام القادمة ببعض المشاريع المتحركة التي قد تكون لها علاقة بالسفر أو النشر أو البيئات التعليمية أو القانونية.

عاطفياً: تنقلب الصفحة ولكنك مستاء من النقد لما يوجه إليك. يقاوم الأوامر والمخاوف من مناورات الشريك.

صحياً: يمكن أن تكون مجموعة متنوعة من الأطعمة مفيدة طالما أنها تحتوي على الفيتامينات الضرورية وخالية من الدهون.

حظ اليوم الأربعاء برج الثور 24/2/2021

مهنياً: يعود كوكب المشتري إلى سيرته الذاتية المباشرة ، مما يجعلك أكثر تفاؤلاً ومنطقية ويحسن العلاقات المهنية. اختر المواعيد بعناية

عاطفياً: أنت في حيرة من أمرك ، فتلجأ إلى شريكك للحصول على الدعم ، وتجد أنه يحتاج إلى مساعدة أكثر منك.

صحياً: حاول قدر الإمكان تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

حظ اليوم الأربعاء برج الجوزاء24/2/2021

مهنياً: عازم على تذليل العقبات والمعوقات. ضغط أقل ومنافسة أقل بين الخصوم

عاطفياً: إذا شعرت بالدفء في الجو أو شككت في من تحب ، اطرح السؤال لتوضيح رأيك وموقفك

صحياً: إذا شعرت بألم شديد في مفاصلك ، اسرع إلى طبيبك للحصول على علاج فعال.

حظ اليوم الأربعاء برج السرطان 24/2/2021

مهنياً: يعود المشتري إلى مسيرته المباشرة تحت علامة الجوزاء ، فتخفي سرًا وتخفي بعض الاقتراحات ، أو لديك انطباع بأن شخصًا ما يحاول خداعك ، فتعود إلى الأمور قبل أن تسوء.

عاطفياً: هذا يوم مناسب جداً للصداقة والمعارف والجلسات الحميمة واستعادة جو الحميمية.

صحياً: لا تدع ما يقال لك عن أهمية الأعشاب الطبية يشتت انتباهك. استشر الخبراء

حظ اليوم الأربعاء برج الأسد 24/2/2021

مهنياً، تذهب مباشرة إلى العمل دون تأخير لأن ما تفعله هو التحسن التدريجي وتحقيق النجاح. رياح التغيير تهب على حياتك المهنية وسيجيب عليك الحظ

عاطفياً: إذا كنت ستبدأ علاقة ، فأنت بحاجة إلى شريك يمكنه التعايش معك تحت أي ظرف من الظروف.

صحياً: لا تمتنع عن الأنشطة التي تعتقد أنها مفيدة لصحتك ، ولا تقلق بشأن تافهة الآخرين.

حظ اليوم الأربعاء برج العذراء 24/2/2021

مهنياً: ثقتك بنفسك تتعزز وتقوى ، ويصبح من السهل عليك توصيل أفكارك والدفاع عن اهتماماتك. اعط انطباعا جيدا

عاطفياً: صراع مع شريك حول الأسس الجوهرية للعلاقة ولكن العواقب ستكون وخيمة والاختلاف في وجهات النظر كبير.

صحياً: استرخ بالجلوس على الطاولة لفترة طويلة وحاول صعود السلم.

حظ اليوم الأربعاء برج الميزان 24/2/2021

مهنياً: الخوف لا يفيد خصوصاً لمن يجرؤ على تحديد أولوياته في العمل

عاطفياً: الاستمرار في الجدال مع شريكك هو ضد مصلحتك وقد تكون العواقب وخيمة.

صحياً: التعب والأرق سلبيان ويتطلبان علاجًا سريعًا.

حظ اليوم الأربعاء برج العقرب 24/2/2021

مهنيا ، يعود كوكب المشتري إلى رحلته المباشرة في الجوزاء ، مع التركيز على الأمور المالية والممتلكات. عبر عن آمالك وآمن بمصيرك ونجاحك. اربح كل فرصة

عاطفياً: التصرف مع شريك عاقل ، وتجنب الجدال والانخراط في الخلافات مهما كانت مهمة أو سخيفة.

صحياً: لا تدع مشكلات الحياة تؤثر سلبًا على صحتك وحاول تقليل أعبائك قدر الإمكان.

حظ اليوم الأربعاء برج القوس 24/2/2021

مهنياً: عملية بيع متعثرة أو عملية شراء تتطلب مالاً أكثر ، لكن الحوافز وفيرة ويجب أن تخاطر لا الخوف ، لأن لديك القدرة على إيجاد الحلول.

عاطفياً: قد تضطر إلى طرق بعض الأبواب وستكون خطواتك مثمرة جداً. ابحث عن علاقات جديدة من شأنها أن تغير مجرى حياتك

صحيًا: قلل من تناول القهوة وحاول شرب المزيد من العصير الغني بفيتامين سي.

حظ اليوم الأربعاء برج الجدي 24/2/2021

مهنياً: أنت تحقق ربحاً وتتقدم بسرعة. خذ زمام المبادرة واستغل الفرص والوقت الثمين.

عاطفياً: ترتفع الحالة المزاجية وتكشف أسرارك. إذا كنت على خلاف مع حبيبك ، فهناك العديد من المحاولات والنوايا الإيجابية لتقريبك.

صحياً: الركض بعد المشي ينشط القلب بشرط ألا يحدث الإرهاق

حظ اليوم الأربعاء برج الدلو 24/2/2021

مهنياً: أنت تعيد مشاكل الماضي التي تجعل الحياة صعبة عليك ، لذا كن حذرًا لأن الجو يولد اتهامات أو شكاوى أو شكاوى عامة. قارن بين السلبية والإيجابية لتجنب المشاكل.

عاطفياً: أنت سعيد بأجواء هذا اليوم ، تشعر بالقوة ، تفيض بالحب والعاطفة ، تسمع كلمات حلوة. لاتبالغ بها. ابتهج بنفسك وأحط نفسك بأشخاص منفتحين

صحياً: أنت تمارس هوايتك ، وتحرر نفسك من القيود ، أو سعيداً بإنجاز ما ، فتعلن عن إطلاق مشروع أو تبدأ مشروع جديد وتصبح قائد فريق رياضي.

حظ اليوم الأربعاء برج الحوت 24/2/2021

مهنياً: يوم حافل يبقيك على القتال. لن يتركك خصمك آمنًا ومن الأفضل عدم امتلاكه

عاطفياً: شجع شريكك بطريقة غير تمييزية حيث أن الوقت ليس مناسباً لإيقاظه أو إثارة غضبه.

صحياً: حاول أن تكون منضبطًا ومنتظمًا في كل ما تفعله ، ولا تترك شهيتك من تلقاء نفسها.