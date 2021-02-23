يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق، 23 من فبراير 2021، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:
القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات نظيره المجري بيتر سيارتو الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
القاهرة.. تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دورة استثنائية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الكويت، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء.
القاهرة.. تسير شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 3144 راكبًا.
القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ندوة للرأي بعنوان "مخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطـار التعاون والتنسيق المستمر في ملف تجديد الخطاب الديني.
القاهرة.. تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، في الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.
دار السلام.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي وسيمبا، في الساعة الثالثة عصرا، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
داكار.. يحل الزمالك ضيفا على تونجيت السنغالي، في الساعة السادسة مساءً، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحدث اليوم.. الأهلي والزمالك يواصلان مشوارهما الإفريقي بمواجهة سيمبا وتونجيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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