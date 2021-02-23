موجز السوشيال ميديا.. الجماهير تدعم الزمالك أمام تونجيت السنغالي.. شوبير ينتقد سيف زاهر

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا، وإليكم أبرزها.

رونالدو يحتفل بفوز يوفنتوس على فريق كروتوني بثلاثية

احتفل كريستيانو رونالدو بفوو فريقة يوفنتوس الإيطالي على فريق كرتوني بثلاثين في إطار مواجهات الدوري الإيطالي.

ونش رونالدو مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "انتصار مهم سعيد لأنني ساهمت فيه ..عيا يا رفاق".

الجماهير تدعم الزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين دعما للزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي في إطار مواجهات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اللهم فرحه .. باذن الله الزمالك ..يفوز ويفرحنا قولو يااااارب #رجال_الزمالك_جاهزين" و " ‏اما عن الزمالك وفي ظل هذه الظروف يصبح تشجيعه محل اختيار سنتحمل كل نتائجه ولنا في ذلك اسباب يصعب عليكم فهمها".

ثمن بعض الدروس مؤلم جدًا.. نانسي عجرم توجه رسالة لمتابعيها

وجهت الفنانة نانسي عجرم سالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

‏وكتبت نانسي عجرم عبر تويتر قائلة "ولا زلنا نتعلم كل يوم من الحياة درسًا جديدًا رغم أن ثمن بعض الدروس مؤلم جدًا.. تصبحون على خير".

الإصرار على الخطأ غير مطلوب.. شوبير ينتقد سيف زاهر بعد تصريحاته بـ تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد



انتقد الاعلامي احمد شوبير اصرار الاعلامي الرياضي سيف زاهر على قول تعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر جديد



‏وكتب شوبير عبر حسابة بتويتر قائلا "اعجبني ان سيف زاهر صحح خبر تعاقد الاهلي مع مهاجم جديد بعد نفي امير توفيق طبيعي ان نخطأ هذا وارد ولكن الاصرار علي الخطأ غير مطلوب"..