جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون مع وزارة الهجرة لدعم ورعاية المصريين بالخارج، وكذلك الاستفادة من العلماء وبرامج مكافحة الهجرة غير الشرعية.





وخلال زيارة "عبد الغفار" لوزارة الهجرة، بحث التعاون فى مجال الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج فى إطار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ومؤسسة "مصر تستطيع"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. فيما تم بحث التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية فى إطار مبادرة "بداية ديجيتال" والتى تعمل على احتضان العائدين من الخارج، وتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم حياة مستقرة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى من شأنها إيجاد البدائل الآمنة للشباب المصرى الراغب فى الهجرة، من خلال توفير فرص تدريبية تؤهله لسوق العمل وكذلك التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية. يذكر أن وزارة الهجرة تعاونت مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بصدد سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ومبادرة إحياء الجذور "اليونانيين والقبارصة" بالإسكندرية، ومشروعات تخرج طلبة كليات اللغة والإعلام الخاصة بمبادرة ربط أبناء المصريين بالخارج بجذورهم، ودعمهم للحفاظ على لغتهم العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأكاديمية العربية للعلوم تتعاون مع وزارة الهجرة لدعم المصريين بالخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.