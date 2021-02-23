القوى العاملة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية بداية من الغد حتى 20 مارس

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعة المكاتب لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





وأوضحت وزارة القوى العاملة، وفقا لبيان صحفى، أن التقرير شمل قرار دولة الكويت بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من غدٍ الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021. وأشار الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، فى تقريره إلى أن مجلس الوزراء الكويتى أصدر العديد من القرارات وكان من أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021، واستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين فى المنطقة المقسومة وأقربائهم ، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية. كما شمل القرار تخفيض نسبة الحضور فى مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومى بنسبة لا تجاوز 30% ، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهى والاكتفاء بالطلبات الخارجية "التوصل"، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب فى وسائل النقل الجماعى العام بما لا يتجاوز 30%.

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