القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 2714 عاملا غير منتظم بالسويس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، عن تعيين 389 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 53 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1030 باحثا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيًا ، فقد بدأت المديرية في صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2714 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالى مبلغ مليونًا و 357 ألف جنيه .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية قامت باستخراج 575 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال : إنه مجال علاقات العمل تلقت المديرية 65 شكاوى فردية، تم تسوية 14 شكوى منها وديًا ، وتحويل 19 منها للمحكمة العمالية ، و 32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية، و33 شكوى عادية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 171 منشأة ، وتم تحرير 26 محضرًا لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 21 حملات تفتيش ، والتفتيش على 16 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، لم يسفر عن مخالفات .