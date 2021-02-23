تأكيد الرئيس على عمق العلاقات التى تربط مصر بالصين وأمريكا .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكرى القائم والممتد بين البلدين على مدى العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة فى مواجهة التحديات المشتركة فى المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية فى زيارته إلى مصر.

من جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك فى إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذاً فى الاعتبار الدور المصرى المحورى والرئيسى لدعم السلام والاستقرار فى محيطها الإقليمى، خاصة الجهود المصرية الفعالة فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين على الصعيد العسكرى والأمنى ومكافحة الإرهاب وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، كما تم استعراض وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمى، خاصةً فى الشرق الأوسط والقرن الأفريقى وشرق المتوسط، حيث تم فى هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائى المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيتها، ألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قوة الدفع الكبيرة التى اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدى الأعوام الماضية، فى إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلاً عن التعاون فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين فى التقدم والتنمية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الصينى شى جين بينج.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصينى بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أشاد بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر، فى هذا السياق، لتعزيز التعاون والتنسيق فى هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.

ومن جانبه، أشار الرئيس الصينى إلى أن التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة كورونا يأتى انعكاسا لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية.

وأكد الاهتمام المتبادل لدى بلاده للعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة فى البلدين فى إطار جهود احتواء فيروس كورونا، واستعداد الصين لنقل خبرتها وتجربتها فى هذا الصدد إلى مصر، إلى جانب توفير احتياجاتها من اللقاحات، وذلك فى إطار علاقة الصداقة الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن التعاون المثمر والروح البناءة التى شهدتها العلاقات المشتركة بين البلدين فى مواجهة أزمة كورونا فى بدايتها.. مشيدا بالتعامل الناجح لمصر فى احتواء تداعيات الجائحة.

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وأكد الرئيس الصينى حرص بلاده المستمر على الارتقاء بشراكتها الوثيقة مع مصر فى جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، بما فيها المحافل الدولية متعددة الأطراف، وذلك على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، لاسيما فى ضوء الأهمية المحورية لمصر بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية لافتة فى ظل رؤية استراتيجية متكاملة الجوانب بقيادة الرئيس السيسى.

بدورها، تناولت صحيفة "روزاليوسف" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصرى وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى على المستوى الدولى، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصرى توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصرى من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذى لمشروعات استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى بتوشكى.

وقد تم فى هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكى، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، والأعمال الصناعية الجارى تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادى.

ووجه الرئيس السيسى باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بتوشكى، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض محاور تطوير منظومة القطن فى مصر، بهدف تحقيق أفضل استغلال لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية فى الأسواق الدولية.



وفى سياق آخر، اهتمت صحيفة "الأهرام" بتأكيد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربى فى مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربى المشترك، مشيرا إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومى العربى، وأن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة.

وقال جبالى -فى كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- إن القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، معربا عن تطلعه لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن الإرهاب مثّل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التى تستهدف أمن واستقرار المجتمعات العربية، مستعرضاً التجربة المصرية فى مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.

ووجه المستشار جبالى الشكر إلى رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى لدعوته للمشاركة فى افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان، مبدياً تقديره للحديث أمام ممثلى البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعى لواء العمل العربى المُشترك بشقه البرلمانى.

وأشاد جبالى بخُطط البرلمان العربى الطموحة للتعاطى والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه الأمة العربية، مثمناً إنشاء البرلمان العربى لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وفى إطار منفصل، أبرزت صحيفة "المصرى اليوم" مناشدة وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقًا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

ونفت الوزارة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن دعوى صحة التوقيع ماهى إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى، والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

وتضمن قرار وزير العدل أن يُعطى الطلب رقما وقتيًا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل فى الاعتراض خلال 7 أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتى.

جاء قرار وزارة العدل فى إطار تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية، وذلك إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذى أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946.

وذكر بيان وزارة العدل أن المادة 35 مكرر من القانون بشأن الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة فى دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود "البيع، والهبة، والمقايضة ...." ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية، منوهًا بأن الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل فى الشهر العقارى.

وقد حظرت المادة 35 مكرر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمى يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، وينتهى ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس المقبل.