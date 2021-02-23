البابا تواضروس يبارك مسلسل أسطورة فارس

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جدة - نرمين السيد - وبارك البابا سيناريو المسلسل الذى يقوم ببطولته أيمن أمير، وعاصم سامى، ووهيب إميل، وبولس عياد، وشكرى سيدهم، ومجموعة من المواهب الشابة، تصوير نبيل سمير، وموسيقى وألحان عمانوئيل سعد.
يذكر أنه تم تصوير بعض مشاهد المسلسل، بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
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