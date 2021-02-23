النائبة سمر سالم تشكر صحة الدقهلية لاهتمامهم بوحدة الحضانات

جدة - نرمين السيد - أثنت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على كل من الدكتور حسام أبوساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بعد استجابتهم الفورية للطلب المقدم منها بارسال فريق عمل طبى ما بين أطباء وتمريض لوحدة حضانات بقرية ميت خميس مركز المنصورة.





وأضافت النائبة سمر سالم أنه يجب أيضا شكر أهل قرية ميت خميس والذين أنشأوا وحدة حضانات ذاتية المجهود وعلى حسابهم، تتكون من 27 حضانة، تكلفة الحضانة الواحدة 30 الف تقريبا، ومكان مجهز بجودة عالية جدا. وأكملت عضو مجلس النواب أن هذه الوحدة لن تخدم القرية فقط بل والقرى المجاورة أيضا لقربها الشديد من جامعة المنصورة.

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