محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السيء، والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.





وشدد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على جميع المسؤولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تواصل جهود الأجهزة التنفيذية أعمال رفع وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بعدد من الأحياء، شملت أحياء العامرية والعجمى وشرق، وعلى الصعيد ذاته، تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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