صور.. أمطار غزيرة  على أنحاء متفرقة من الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ضربت موجة من الطقس السيئ والأمطار الرعدية الغزيرة سواحل الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء صاحبها نشاط فى حركة الرياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.





وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة الطقس السىء، والأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ، على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.