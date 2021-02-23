التعليم العالى: اليونسكو تنظم اجتماع الأقاليم السابع للجان الوطنية افتراضيا

وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى توجيه المنظمة الدولية الدعوة إلى ما يقرب من 199 لجنة وطنية للمشاركة فى هذا الاجتماع، الذى يهدف إلى المساهمة فى عملية الصياغة الجارية لمشروع الاستراتيجية المتوسطة الأجل التالية للفترة 2022-2029 (41 م / 4)، ومشروع البرنامج والميزانية للفترة 2022-2025 (41 م / 5) لليونسكو، فضلا عن مناقشة المقترحات الأولية للمدير العام للمنظمة فى ضوء الاقتراحات المقدمة خلال المشاورات الإقليمية ودون الإقليمية، واطلاع الأمانة والدول الأعضاء على الاعتبارات المشتركة للجان الوطنية فى ضوء إعداد وفحص المسودات التى ستقدم إلى الدورة 211 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو والمزمع عقدها فى الفترة من (7-21 أبريل ، 2021).
بالإضافة إلى تبادل الحوار حول دور اللجان الوطنية لليونسكو فى تعزيز تنفيذ برامج المنظمة بشكل فعال، وذلك انطلاقا من مناقشة وثيقة "اللجان الوطنية لتجديد تعددية الأطراف"، وتبادل الخبرات أيضاً بشأن الإجراءات التى اتخذتها اللجان الوطنية أو المبادرات المستقبلية فى مجالات التعاون على كافة المستويات، وكذلك المشروعات التى تشكل جزءًا من الاستجابة لجائحة COVID-19، وتعزيز خطة 2030، وبحث التحديات وفرص الرقمنة.
وأضاف التقرير مناقشة الاجتماع لعدة موضوعات من أهمها: أولويات عمل اليونسكو خلال الفترة من 2022-2029، ودوره فى ظل التحديات العالمية نحو خطة 2030، والبرنامج المستقبلى على مدار الأربع سنوات القادمة 2022-2025، وتعزيز مشاركة اللجان الوطنية لليونسكو وشبكاتها الوطنية نحو التحول الاستراتيجي، ومكانة ودور اللجان الوطنية لتجديد تعددية الأطراف.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع فى جلسته الثانية اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجارى "تقرير مشاورة اللجان الوطنية العربية"، والذى نظمته اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى القاهرة خلال الفترة من 26-27 فبراير 2020 بمشاركة ممثلو 14 لجنة وطنية عربية، وممثلو اثنين من اللجان الوطنية الأوروبية، وخبراء من منظمة (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) بإجمالى عدد 60 مشاركا، وحضور أعضاء الهيئة الفنية للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وكذلك أعضاء الإدارات باللجنة.
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