القوى العاملة: صرف 1.3 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 2.714 عاملا بالسويس

وأشارت الوزارة فى بيان صحفى، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد بدأت المديرية فى صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 2.714 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالى مبلغ مليوناً و 357 ألف جنيه.
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، فى تقرير لإنجازات المديرية عن شهر يناير الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 575 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 65 شكاوى فردية، تم تسوية 14 شكوى منها وديا، وتحويل 19 منها للمحكمة العمالية، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 16 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و33 شكوى عادية.
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 171 منشأة، وتم تحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملات تفتيش، والتفتيش على 16 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، لم يسفر عن مخالفات.
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