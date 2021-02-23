صدور عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

وفي مستهل النشرة نود أن نشير إلى أن تطبيق IDSC,

الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استحوذ على اهتمام مجتمعي وإعلامي ملحوظ مع اليوم الأول للإعلان عن إطلاقه، ولعل هذا الاهتمام يعبَّر عن الثقة المتبادلة بين المواطن وحكومته، من خلال تطبيق يترجم معاني وقيم إتاحة المعلومات، والشفافية، وتعزيز التواصل، لنكون دائما مصدركم الآمن للمعلومات.

وإلى أبرز عناوين النشرة:

البنك المركزى يوجه البنوك بضخ 117 مليار جنيه إضافية للمشروعات الصغيرة

وزير العدل: الحكومة لن تُجبر أحدًا على التسجيل بالشهر العقاري

اهتمام إعلامي ملحوظ بتطبيق «IDSC»

عملة البيتكوين تنخفض بشكل حاد.. ووزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطرها على المستثمرين والجمهور

الرهانات الإقتصادية الضخمة لجو بايدن

مدى تقبل أولياء أمور الطلاب لفكرة إلحاق أبنائهم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. استطلاع رأى

تطبيق IDSC مجموعة متنوعة من المحتوى الإخباري والمعلوماتي والتقارير والإصدارات.. إنفوجرافيك اليوم

تحليل موقف مصر فى مؤشر ظروف المشروعات، وقياس التنافس والتوسع لدى الشركات

تأثير جائحة كوفيد-19 على الصادرات المصرية الغذائية

أهمية الأقمار الصناعية في الحياة اليومية

الدكتور/ نادر خضر يكتب: الديون السيادية المصرية تستفيد من الإصلاح الاقتصادي

دراسة جديدة: أثر الصناعات التحويلية على النمو الاقتصادي في الدول العربية

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لتحميل تطبيق IDSC عبر خدمة Google play يرجى الضغط على الرابط التالي:

Play store: https://play.google.com/store/apps/details...

وللتحميل عبر منصة App store يرجى الضغط على الرابط التالي:

Apple store: https://apps.apple.com/eg/app/idsc/id1496847104