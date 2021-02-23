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انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ورعد وبرق ببعض المحافظات الآن والأرصاد تنصح بعدم فتح النوافذ وتقدم 5 نصائح للمصريين والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهدت بعض المحافظات منذ فجر اليوم حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وعلى رأس تلك المحافظات الإسكندرية ودمياط، والتي شهدت تساقط أمطار غزيرة منذ فجر اليوم اليوم وكانت هذه الأمطار مصحوبة بحبات البرد “الثلج”، مع أصوات الرعد والبرق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
الأرصاد تنصح بعدم فتح النوافذ وتقدم 5 نصائح للمصريين
وأدت حالة الطقس السيئ لتوقف الصيد في بوغاز عزبة البرج، وتوقفت المراكب عن العمل نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، كما توقف الصيد ببحيرة المنزلة، ونشرت الصفحة العامة للأرصاد الجوية فيديوهات وصو من حالة الطقس السيئة التيالإسكندرية ودمياط وغيرها.
كما قدمت الأرصاد الجوية 5 نصائح هامة للمصريين تزامناً مع هذه الموجة، وجاءت هذه النصائح وفق ما يلي:
- عدم تخفيف الملابس
- غلق المنافذ وعدم فتحها أثناء الأمطار الرعدية.
- عدم التواجد أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية.
- الإبتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.
- القيادة بحذر اثناء سقوط الأمطار واستخدام الماسحات.
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كما تأتي أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وفق ما يلي
- أمطار متوسطة وغزيرة على القاهرة والقليوبية والجيزة بنسبة 70%.
- أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات البرد على كل من “كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبور سعيد والعريش” وتكون الأمطار بنسبة 80%.
- أمطار متوسطة ورعدية على راس سد والزعفرانة وراس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا، بنسبة 60%.
- نشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
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