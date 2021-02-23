انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 نصائح تقدمها الأرصاد الجوية للموطنين وتحذر من طقس اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، معلنة عن حدوث أمطار رعدية غزيرة، حيث أوضحت الهيئة عن حالة عدم الاستقرار الجوية اليوم، وأضافت أن البلاد قد تواجه موجة طقس سيئ، ينتج عنها سقوط الأمطار غزيرة تصل إلى حد الرعدية على بعض مناطق الوجه البحرين والسواحل الشمالية وسيناء يصل إلى القاهرة، مع نشاط واضح للرياح.

فقد وضحت آخر صور الأقمار الصناعية إلى أن السحب الخفيفة الممطرة على السواحل الغربية والشمالية (الإسكندرية – مطروح – السلوم) وبعض مناطق من السواحل الشرقية يتبعها نزول أمطار متفاوتة الشدة وسوف تصل إلى مناطق من شمال الدلتا (بلطيم – رشيد) مع زيادة عدد ساعات النهار.

كما تتعرض البلاد اليوم إلى انخفاض في درجات الحرارة، وتكون حالة الطقس نزول أمطار من متوسطة إلى غزيرة علي تصل إلى حد الرعدية على بعض المناطق.

وبناءً علي ذلك قدمت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لطقس اليوم الثلاثاء، حتى يتم التعامل من خلاله مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد .

نصائح هيئة الأرصاد الجوية

– القيادة بهدوء وترك مسافة أمان بين السيارات.

– عدم الاقتراب من أو ملامسة أعمدة الكهرباء في الشوارع.

– الإبعاد قدر الإمكان عن الأشجار أو لوحات الإعلانات تجنبًا لسقوطها.

– التأكد من سلامة مساحات السيارات.

– عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

– عدم التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة خاصة عند ظهور البرق.

– عدم التواجد في مناطق هبات الرياح القوية.

وترجو هيئة الأرصاد جموع المواطنين في طقس اليوم، الالتزام بنصائحها.

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