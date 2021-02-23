أول دفعة عربات مجرية.. السكة الحديد تواصل التطوير

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة النقل، تطوير مرفق السكة الحديد، عن طريق التعاقد على شراء عربات جديدة ومتطورة تلبى احتياجات المسافر المصرى، بما يتواكب مع التطوير الكبير الذى تقوم به الدولة فى هذا القطاع الحيوى والمهم.





ويستقبل ميناء الإسكندرية، أول دفعة من عربات السكة الحديد المجرية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ضمن الصفقة الموقعة بين شركة ترانسماش هولدينج وهيئة السكة الحديد المصرية لتصنيع وتوريد 1.300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو.

الدفعة الأولى من العربات المجرية

تضم الدفعة الأولى من الصفقة نحو 4 عربات صناعة مجرية، حيث ينص الاتفاق الموقع مع هيئة السكة الحديد على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها البالغة 1.300 عربة، فى المجر باعتبارها الممول لتكلفة الصفقة فيما يتم تصنيع باقى عربات الصفقة فى روسيا.

واستقبلت هيئة السكة الحديد حتى الآن 243 عربة من صفقة عربات الـ 1.300 تم تصنيعها فى روسيا، ومخطط استمرار توافد العربات الجديدة المصنعة فى روسيا، بالإضافة إلى توافد العربات التى سيتم تصنيعها فى المجر والتى تعتبر الدفعة التى تم شحنها بحرا من المجر بالأمس الخمس الأولى من المجر.

ومن المخطط وصول العربات الـ 1.300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، وينص الاتفاق على تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

العربات الجديدة تساهم فى رفع مستوى الخدمة

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، خصوصا وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش.

كما تعمل العربات الروسية والمجرية، على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات اليومية على خطوط السكك الحديدية، وتحديث أسطول عربات القطارات.

ومن المقرر تركيب العربات الجديدة التى تصل تباعا مع الجرارات الجديدة ليتوالى تشغيل قطارات جديدة على خطوط السكك الحديدية، وذلك فى إطار خطة التشغيل الشاملة التى تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.