مياه الشرب: تنفيذ مشروعات بقيمة 9.3 مليون جنيه بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وتتمثل هذه المشروعات فى إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بنواحى مراكز المحافظة بإجمالى أطوال 24 كم أقطار مختلفة لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية.

وأضاف رئيس شركة مياه المنوفية، أنه تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينة ومركز أشمون بتكلفة مالية قدرها 4.3 مليون جنيه بإجمالى أطوال 9 كم بأقطار مختلفة، كما تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بمدينتى شبين الكوم ومنوف بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه بإجمالى أطوال 15 كم بأقطار مختلفة لتحسين جودة المياه والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد نجيب، أن هذا التطوير يتم بناءً على التوجهات العامة للدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وإطالة العمر الافتراضى لها، ورفع كفاءتها فى إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحى.