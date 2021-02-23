وزيرة الهجرة تستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لبحث سبل...

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث التعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية في دعم ورعاية المصريين بالخارج، وكذلك الاستفادة من علمائنا وبرامج مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول اللقاء بحث التعاون في مجال الاستفادة من علمائنا وخبرائنا المصريين بالخارج في إطار سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ومؤسسة "مصر تستطيع"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
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