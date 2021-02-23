آخر تطورات حادث غرق مركب مريوط.. استخراج جثتين جديدتين

استخرجت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية، جثتين جديدين من ضحايا مركب بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، والتى أصيب فيها 6 أشخاص ومازال جارى البحث عن 6 جثامين مفقودة، ليصل إجمالى عدد الجثامين المنتشلة من المياه حتى الآن إلى 8.

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية ، التحقيقات في حادث غرق مركب صيد في وادى بحيرة مريوط، بناء على تعليمات المستشار المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية ، وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان ، كما انتقلت إلى مستشفى العامرية لسؤال المصابين وسؤال أهلية المتوفين فى حادث غرق مركب فى وادى بحيرة مريوط ومصرع 20 شخصا، واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى مستشفى العامرية العام ، كما انتقلت إلى مكان الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان.

وطالبت نيابة العامرية ثان الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة ومعاينة مكان الحادث وسؤال اهلية المتوفين ، وعقب سؤال الاهلية التصريح بالدفن.

والتحقيقات الأولية للنيابة تبين أن المركب كان يستقله عدد 20 شخصا 6 مصابين و6 وفيات وجارى البحث عن 8 مفقودين وأنهم من عائلة واحدة .