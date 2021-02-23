الأرصاد: أمطار غزيرة على 21 منطقة بالجمهورية اليوم تصل لحد السيول مصحوبة برياح

تشهد الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حيث تكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتكون خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية اليوم: - أمطار متوسطة على مناطق ( القاهرة - الجيزة - القيوبية) على فترات متقطعة قد تغزر أحيانا. - أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بالبرد على مناطق( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الاسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء. - أمطار متوسطة على مناطق من ( رأس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - بني سويف - المنيا ) على فترات متقطعة. - نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 9، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.

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